Вам потрібно лише подивитися на зображення нижче і відповісти, що ви на ній бачите.

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Основна умова: не підглядати відповідь наприкінці статті.



Тест за картинкою на шизофренію / Фото Depor

Розшифровка результату

Якщо впродовж хвилини розглядування, ви не побачили нічого, то засмучуватися не потрібно. Адже це означає, що схильності до шизофренії у вас немає.

Важливо! Більшість людей побачать на цій картинці незрозумілі плями, нічого конкретного. Якщо ти серед них, отже, все нормально.

Якщо ти чітко бачиш, наприклад, голову корови, можливо, ви маєте схильність до психічних розладів. Однак це може встановити лише фаховий лікар.

Як це працює

Мозок здорової людини не обробляє всі деталі одразу. Він, як правило, фокусується на окремих елементах, а потім об'єднує їх, щоб утворити загальне уявлення. Такий підхід дозволяє нам розглядати картинку частинами і відкривати нові аспекти.

Але мозок людини із шизофренією функціонує інакше. Він може одразу сприймати картину в її цілісності, не розчленовуючи її на окремі частини.

В результаті більшість людей, коли дивляться на певне зображення, не бачать у ньому нічого особливого, або можуть відзначити лише візуальні деталі, такі як пейзаж або абстрактні фігури. З іншого боку, люди, які схильні до шизофренії, можуть помічати сховані образи, які приховані в картині, наприклад, вони можуть побачити голову корови.

Якщо вам подобаються такі психологічні тести, то ви можете обрати парасольку. Саме вони і допоможуть розкрити вашу особистість.