Відповідне рішення виніс апеляційний суд Швеції з питань патентів і ринку.

Дивіться також У Лас-Вегасі відкрився готель-казино, який будували понад 20 років: відвідувачі не в захваті

Він визнав, що компанія Betsson має заплатити 520 тисяч євро збитків гравцю онлайн-казино, із залежністю до азарту. Така чимала сума – це компенсація за всі його витрати на казино та моральні збитки.

У зв'язку з рішенням суду, ціна акцій компанії впала на 8,3%, тепер компанія має переглянути свою політику та налагодити просування реклами азартних ігор.

До чого тут ігрова компанія

За словами чоловіка, він не впорався з агресивним маркетингом компанії, хоча мав уявлення про те, що він поганий гравець. Цього б вдалося уникнути, якби і чоловік, і ігрова компанія дотримувалися правил та принципів відповідальної гри.

Основні принципи відповідальної гри

Самообмеження бюджету: Визначте фінансові межі для гри та дотримуйтеся їх. Ніколи не грайте з грошами, які ви не можете втратити. Часові обмеження: Встановіть часові рамки для гри. Забезпечте собі регулярні перерви, щоб уникнути надмірного часу за грою. Не використовуйте азарт як засіб втіхи або основного заробітку: Грайте для розваги, а не для пошуку розв'язання проблем. Освіта та інформація: Зберігайте свідомість про правила та ризики гри. Регулярно оновлюйте свої знання про азартні ігри та стратегії відповідального гравця. Шукайте допомогу: Якщо у вас виникають проблеми з азартними іграми, не соромтеся шукати підтримку та професійну допомогу. Багато країн надають служби підтримки для осіб із проблемами азартних ігор.

Дотримання цих принципів допомагає створити безпечне та відповідальне гральне середовище для кожного гравця. Більше про це читайте у нашому матеріалі.