Штучний інтелект написав нову пісню гурту Nirvana

Джерело:Consequence of Sound
Штучний інтелект Google Magenta написав "нову" пісню Nirvana – Drowned in the Sun. Для цього він прослухав та проаналізував близько 30 інших пісень рок-гурту.
Штучний інтелект (ШІ) написав текст та мелодію для пісні, а виконав її фронтмен трибют-гурту Atlanta Nirvana Ерік Хоган. Слова та музика справді нагадують вічні хіти Курта Кобейна та гурту Nirvana.
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"Нова" пісня Nirvana, написана штучним інтелектом
Трек випустила канадська організація Over the Bridge, що допомагає музикантам, які борються з психічними захворюваннями. Ця пісня є частиною проєкту Lost Tapes of the 27 Club. У його рамках випускають створені штучним інтелектом пісні у стилі музикантів із сумнозвісного "Клубу 27".
Over the Bridge вже випустила кілька пісень у стилі інших музикантів з "Клубу 27" – Джимі Гендрікса, Емі Вангауз та гурту The Doors, лідером якого був Джим Моррісон. Усі вони також створені за допомогою штучного інтелекту.