Штучний інтелект написав нову пісню гурту Nirvana

Штучний інтелект Google Magenta написав "нову" пісню Nirvana – Drowned in the Sun. Для цього він прослухав та проаналізував близько 30 інших пісень рок-гурту.

Штучний інтелект (ШІ) написав текст та мелодію для пісні, а виконав її фронтмен трибют-гурту Atlanta Nirvana Ерік Хоган. Слова та музика справді нагадують вічні хіти Курта Кобейна та гурту Nirvana.

"Нова" пісня Nirvana, написана штучним інтелектом

Трек випустила канадська організація Over the Bridge, що допомагає музикантам, які борються з психічними захворюваннями. Ця пісня є частиною проєкту Lost Tapes of the 27 Club. У його рамках випускають створені штучним інтелектом пісні у стилі музикантів із сумнозвісного "Клубу 27".

Що таке "Клуб 27" "Клуб 27" – це об'єднана назва впливових музикантів, що зробили великий внесок у розвиток світової музики, та померли у віці 27 років. Спершу до цього клубу відносили Браяна Джонса, Джимі Гендрікса, Дженіс Джоплін та Джима Моррісона. Пізніше сюди зарахували Курта Кобейна та Емі Вайнгауз. Інших музикантів, які померли у цьому віці, також іноді відносять до "Клубу 27".

Over the Bridge вже випустила кілька пісень у стилі інших музикантів з "Клубу 27" – Джимі Гендрікса, Емі Вангауз та гурту The Doors, лідером якого був Джим Моррісон. Усі вони також створені за допомогою штучного інтелекту.

