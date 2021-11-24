Шлюб тривав недовго: бразилійка, яка одружилася сама на собі, розлучилася через три місяці

Відома бразилійська модель ще у вересні заявляла, любов до себе – це найкращий вид любові. Через це, вона навіть вийшла заміж сама за себе. Проте цей шлюб дав тріщину – вона вже розлучається... щоб зустрічатися з іншою людиною.

Кріс Галера – 33-річна модель нижньої білизни і впливова жінка з Бразилії. У вересні 2021 року жінка вийшла заміж за саму себе. На такий крок вона пішла, щоб проповідувати "любов до себе".

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Весілля відбулося у кращих традиціях: Кріс Галера сфотографувалася у весільній сукні з букетом на тлі церкви.

Так, люди, це правда! Я потрапила на хвилю Сологамії і вирішила вийти заміж. Я святкую свою любов до себе і хочу надихнути інших жінок підвищити свою самооцінку! Ви коли-небудь замислювалися, чи приживається ця мода?! Я отримую тисячі повідомлень від чоловіків і жінок з усього світу, які хочуть одружитися зі мною. Прикро, тому що я не збираюся розлучатися з собою найближчим часом,

– написала у своєму інстаграмі модель в день одруження.



Бразилійка, яка одружилася сама на собі, розлучилася через три місяці / Фото з інстаграму Cris Galêra

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Проте ідеальний шлюб тривав недовго – трохи більш як два місяці. Як заявила модель, вона "декого" зустріла, закохалася і була змушена розлучитися з собою.

Я була щаслива в цьому шлюбі і повірила в любов, проте зустріла одну особливу людину,

– пояснює розлучення із собою дівчина.



Бразилійка, яка одружилася сама на собі, розлучилася через три місяці / Фото з інстаграму Cris Galêra

До слова.– тенденція, коли самотні люди, щоб знайти щастя, одружуються без партнера.