Щоб бути схожим на ляльку Кена: чоловік витратив 14 тисяч доларів на пластику обличчя

Чоловік з Великобританії хоче виглядати як лялька Кен. Тож не вагаючись він розпочав серію пластичних трансформацій.

Джиммі Фізерстоун – 22-річний хлопець з Халла, Велика Британія. Він вже витратив тисячі доларів на пластичні операції та не збирається на цьому зупинятись. Адже його мета бути реальною копією ляльки Кена – чоловічого аналога Барбі.

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Хлопець кинув навчання у 16 років, та почав працювати, щоб заробити гроші на косметичні процедури. Зараз він працює в магазині приятеля, займаючись рекламою. Джиммі

веде розкішний спосіб життя, він любить "яскравий одяг", обіди з шампанським і часті поїздки на вертольоті.

Джиммі заплатив понад 14 тисяч доларів за наповнювачі для губ та щік, ботокс і вініри. Всі ці процедури йому зробили протягом останніх 12 місяців. Далі у планах чоловіка попрацювати над носом.

Я завжди був тим, хто хотів виділитися з натовпу. Якби мені довелося описати, як я хочу виглядати, це була б лялька Кен. Я хочу виглядати більш пластично – це естетика, яка мені подобається,

– говорить Джиммі.



Чоловік витратив 14 тисяч доларів, щоб бути схожим на ляльку Кена / Фото New York Post

Попри те, що Джиммі отримав багато критики в мережі за його любов до косметичної хірургії, він зазначив, що буде продовжувати йти до своєї кінцевої мети.

За останні 12 місяців мені зробили багато процедур, але це тільки початок. Мене не хвилює, що люди думають або говорять. Я роблю те, що мені подобається,

– сказав хлопець.



Джиммі хоче бути схожим на ляльку Кена / Фото New York Post