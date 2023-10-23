Аби зрозуміти, що вас тривожить у цей момент – пройдіть психологічний тест за картинкою.

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Цей тест допоможе визначити можливі причини вашого психологічного стану і, в результаті, знайти способи подолати ці труднощі. Просто подивіться на картинку нижче та запам'ятайте перше, що ви побачили.



Що ви бачите на картинці / Фото Meta

Ліс

Невпевненість у власних силах. Відчуття безсилля навіть перед найпростішими завданнями засліпило вас, і віра в себе здається втраченою. Але не варто сумувати! Попереду вас чекає найкраще, і зусиллями ви зможете подолати це почуття невпевненості.

Дівчина

Самотність. Ви втомилися постійно бути наодинці, але ситуація не безвихідна. Спробуйте розширити свій соціальний горизонт. Можливо вам варто спробувати знайти нове хобі або захоплення, які передбачають спілкування з іншими людьми. Це допоможе вам забути про негативні думки.

Дорога

Невизначеність. Ви відчуваєте, що загубились у своєму житті і не розумієте, куди рухатися далі. Навіть ваші стосунки і майбутні плани стали неясними. Це чудовий час взяти коротку паузу і подумати про свої почуття та прагнення. Тільки це допоможе вам розібратися в ситуації та уникнути емоційного вигорання.

Якщо ви хочете більше дізнатися про свій характер, то пропонуємо вам пройти ще один психологічний тест.

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