Однак всі ми хочемо знати правду, яке враження ми справляємо на оточуючих.

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І дізнатися це дуже просто. Оберіть кота і з'ясуйте, яке враження ви справляєте на своє оточення.



Швидкий тест на особистість /Фото Аbmeyerwood

Розшифровка результатів

Ви нікого не засуджуєте і не любите конфлікти. Саме це і робить вас приємними для оточення. Ви розумієте, що ніхто не ідеальний і легко прощаєте іншим їхні недоліки та помилки. Однак оточення зазвичай більше усвідомлює ваші власні недоліки і не завжди так легко прощає ваші помилки. Ви – ініціатор і не боїтеся взяти на себе відповідальність, що зазвичай робить вас лідером в очах інших. Ви маєте безліч інтересів і хобі, і нерішучість – не про вас. Ви завжди в русі і шукаєте нові можливості. Скептицизм – це ваше друге ім'я, і ви важко довіряєте людям. Однак це не заважає вам просити поради інших, навіть якщо ви не завжди довіряєте їм. Для вас сім'я завжди стоїть на першому місці. Ви готові зробити все для своїх рідних, і вони дуже цінують це. Ви не толерантні до брехні та обману, і не дозволяєте маніпуляторам знайти своє місце поруч з вами. Вашою головною рисою є впертість, і це відомо всім. Водночас саме ця властивість допомагає вам долати труднощі та проблеми. Ви не лише не відступаєте перед викликами, але і маєте велику мотивацію вирішувати їх.

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