Дізнайтеся, що варто побачити у Кропивницькому, у матеріалі Розваги 24. Найкращими локаціями поділилися відомі українські тревел-блогери, автори та ведучі ютуб-каналу Макс Узол та Оля Манько.

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Бенчиків млин та лавандове поле

Бенчиків млин – це старовинний водяний млин, який має важливе історичне значення для Кіровоградщини. Він був збудований у XIX столітті і з того часу зберіг свій автентичний вигляд. Млин розташований на березі річки, що створює ідеальні умови для його функціонування.

Сьогодні Бенчиків млин є популярним туристичним об'єктом, де можна не тільки побачити старовинну споруду, але й дізнатися більше про історію млинарства на Кіровоградщині. Під час екскурсій відвідувачі можуть побачити внутрішнє обладнання млина, яке використовувалося для помолу зерна, та почути цікаві розповіді про його функціонування в минулому.

А лавандове поле – це справжня перлина регіону. Це місце вражає своєю красою та спокоєм, особливо під час цвітіння лаванди, коли поле перетворюється на справжнє море фіолетових квітів. Відвідувачі можуть насолоджуватися неймовірними краєвидами, які створюють відчуття, ніби ви опинилися у французькому Провансі.



Лавандове поле / Фото Макс Узол та Оля Манько

Зверніть увагу! Вхід на лавандове поле коштує 150 гривень з дорослого та 75 гривень з дитини. А для військових та місцевих – безкоштовно.

Бенчиків млин також облаштований інфраструктурою: є кафе із фірмовим лавандовим лимонадом та сувенірна крамничка з величезним різноманіттям виробів.

Театр імені Кропивницького

Театр імені Кропивницького був заснований у 1882 році, коли Марко Кропивницький створив першу українську професійну трупу. Взагалі у цьому театрі вдалось зібрати вершки вітчизняної сцени того часу. Окрім Заньковецької грали: Михайло Старицький, Єфросинія Зерницька, брати Тобілевичі – Карпенко-Карий, Саксаганський і Садовський. А музику до 11 пє'с написав Микола Лисенко. Зараз в репертуарі театру – багато цікавих вистав.

Зараз репертуар театру включає численні постановки за творами класичних українських та світових авторів. Вистави за п'єсами Тараса Шевченка, Івана Котляревського, Миколи Гоголя та інших видатних письменників завжди збирають повні зали.



Театр імені Кропивницького / Фото Макс Узол та Оля Манько

Дендропарк

Дендропарк у Кропивницькому – це одне з найбільш відвідуваних та улюблених місць відпочинку для мешканців міста та туристів. Завдяки своїй мальовничій природі, численним зручностям та різноманітним розвагам, парк приваблює відвідувачів у будь-яку пору року.

Навесні та влітку парк перетворюється на справжнє царство квітів, де можна побачити різноманітні види рослин, включаючи тюльпани, троянди, нарциси та інші квітучі рослини. Яскраві квіткові клумби та оранжереї створюють незабутню атмосферу та надають парку особливої привабливості.

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