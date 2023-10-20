Ми розсортували фільми за рейтингом, аби вам було зручніше обирати.

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"Вбивці квіткового повня"

IMDB Рейтинг: 8.9/10

У цій детективній історії розглядається трагічне вбивство корінних жителів племені Осейджа в Сполучених Штатах, що трапилося у 1920-х роках. Цей випадок викликав великий розголос і спровокував масштабне розслідування з боку ФБР.

"Вбивці квіткового повня": дивіться трейлер фільму

"Великий втікач"

IMDB Рейтинг: 7.4/10

Історія ветерана Бернарда Джордана, який у 89 років вирішує незвичайно втечи з будинку для людей похилого віку. Він робить це, щоб відзначити річницю дня висадки союзників у Франції. Але його втеча викликає справжній переполох у містечку, де він живе, і він стає об'єктом світової уваги.

"Великий втікач": дивіться трейлер фільму

"Териконі"

IMDB Рейтинг: 7.2/10

Ця історія розповідає про дітей, які переживають війну безпосередньо, а не через телевізор. "Терикони" – це місце дії і символ "відпрацьованих" та покинутих життів. Історія дітей, які втратили батьків і близьких під час обстрілів, але продовжують жити і кохати там, де для інших надія вже здавалася втраченою.

Фільм "Териконі": дивіться трейлер

"Небезпечні води"

IMDB Рейтинг: 6.8/10

Роуз живе в невеликому містечку зі своєю матір'ю Альмою. Вони отримують пропозицію від бізнесмена Дерека про морську подорож на Бермуди. Але виявляється, що бізнес Дерека не зовсім законний. Під час подорожі на їхній човен нападають, а мати Роуз жорстоко вбивають. Роуз залишається на самоті і повинна вчитися керувати човном посеред океану і виживати на безлюдному острові. Тут у неї прокидаються інстинкти виживання та бажання помсти. Вона не відступить, поки не покарає винних у смерті своєї матері.

"Небезпечні води": дивіться трейлер

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