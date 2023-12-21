Що подивитися у кіно 21 – 27 грудня: свіжі кінопрем'єри

У четвер кінотеатри України традиційно оновили кіноафішу на тиждень. Тож приготуйтеся до ще одного захоплюючого тижня кіновражень.

Чим зайнятися на вихідних та що подивитися у кіно – знає 24 Канал.

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"Аквамен і загублене королівство"

Жанри: бойовик, пригоди, фантастика, фентезі

Він народився від кохання наглядача маяка Томаса та Атланти, королеви підводного царства Атлантида. З народження Аквамен наділений надприродними здібностями – може управляти припливами, здатний спілкуватися з морськими істотами й плавати з великою швидкістю.

Трейлер фільму "Аквамен і загублене королівство": дивіться відео

"Як закохатися до Різдва"

Жанри: комедія, мелодрама

Письменниця, яка стала генеральним директором модного бренду, має об'єднатися із конкурентами для порятунку своєї компанії. Щоб завоювати прихильність аудиторії, вона має написати колонку про те, як закохатися на Різдво.

Трейлер фільму "Як закохатися до Різдва": дивіться відео

"Травень, грудень"

Жанри: драма, мелодрама

Подружжя Джо та Грейсі колись були учнем та вчителькою, а тепер виховують близнюків. Про їхню історію вирішують зняти художній фільм. Акторка, яка має зіграти Грейсі, приїжджає до них у гості, щоб краще підготуватися до ролі, але її приїзд ставить сімейне щастя під загрозу.

Трейлер фільму "Травень, грудень": дивіться відео

"Секс-терапія"

Жанри: комедія, романтика

Ремі та Сандра – молода пара. Вони люблять одне одного, але щось заважає їм мати дитину. Перешкодою виявляється так званий "синдром колишнього кохання". Подолати його можна лише одним шляхом — ще раз зайнятися сексом із колишніми партнерами та партнерами. Це стає викликом: двоє коханих не лише перевірять стосунки на фортецю, а й спробують затягнути в ліжко тих, кого раніше уникали.

Трейлер фільму "Секс-терапія": дивіться відео