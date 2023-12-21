Чем заняться на выходных и посмотреть в кино – знает 24 Канал.

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"Аквамен и потерянное королевство"

Жанры: боевик, приключения, фантастика, фэнтези

Он родился от любви смотрителя маяка Томаса и Атланты, королевы подводного царства Атлантида. С рождения Аквамен наделен сверхъестественными способностями – может управлять приливами, способен общаться с морскими существами и плавать с большой скоростью.

Трейлер к фильму "Аквамен и потерянное королевство": смотрите видео

"Как влюбиться в Рождество"

Жанры: комедия, мелодрама

Ставшая генеральным директором модного бренда писательница должна объединиться с конкурентами для спасения своей компании. Чтобы завоевать расположение аудитории, она должна написать колонку о том, как влюбиться в Рождество.

Трейлер к фильму "Как влюбиться к Рождеству. ": смотрите видео

"Май, декабрь"

Жанры: драма, мелодрама

Супруги Джо и Грейси были учеником и учительницей, а теперь воспитывают близнецов. Об их истории решают снять художественный фильм. Актриса, которая должна сыграть Грейси, приезжает к ним в гости, чтобы лучше подготовиться к роли, но ее приезд ставит семейное счастье под угрозу.

Трейлер к фильму "Май, декабрь": смотрите видео

"Секс-терапия"

Жанры: комедия, романтика

Реми и Сандра – молодая пара. Они любят друг друга, но что-то мешает им иметь ребенка. Препятствием оказывается так называемый "синдром прежней любви". Преодолеть его можно только одним путем – еще раз заняться сексом с бывшими партнерами и партнерами. Это становится вызовом: двое любимых не только проверят отношения на крепость, но и попытаются затащить в постель тех, кого раньше избегали.

Трейлер к фильму "Секс-терапия": смотрите видео