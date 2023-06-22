24 Канал підготував рекомендації про фільми, варті вашої уваги наприкінці червня. Коротко про їхній сюжет та не тільки – розповідаємо далі.

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"Астероїд-Сіті"

Жанр, країна: комедійно-драматична історія, США.

У головних ролях: Том Генкс, Скарлетт Йоганссон, Едрієн Броуді, Віллем Дефо, Марґо Роббі, Едвард Нортон.

Режисер: Вес Андерсон.

У прокаті: з 22 червня до 5 липня 2023.

Тривалість: 107 хвилин.

Вікові обмеження: 16+.

Події фільму відбуваються у 1955 році у вигаданому пустельному містечку в США, біля якого колись впав астероїд. Там регулярно організовують астрономічний з'їзд Junior Stargazer. Одну із таких зустрічей перериває подія, що може серйозно змінити історію світу. Тож гостям заходу доведеться затриматися там на довше, ніж вони планували.

У фільмі з'являється багато акторів, з якими Вес Андерсон вже працював раніше – Скарлетт Йоханссон, Едвард Нортон, Лієв Шрайбер та інші. Водночас для таких зірок як Том Генкс та Марго Роббі це був перший досвід співпраці з режисером.

Дивіться офіційний трейлер "Астероїд-Сіті" українською:

"Без образ"

Жанр, країна: комедія, США.

У головних ролях: Дженніфер Лоренс, Метью Бродерік, Ендрю Барт Фелдман, Наталі Моралес, Скотт Макартур, Лаура Бенанті.

Режисер: Джин Ступніцкі.

У прокаті: з 22 червня до 5 липня 2023.

Тривалість: 103 хвилин.

Вікові обмеження: 16+.

Фільм розповідає про Медді – водійку Uber, якій терміново потрібно знайти роботу (після конфіскації авто їй загрожує ще й втрата будинку. Вона погоджується на доволі дивну пропозицію підробітку від батьків сором'язливого підлітка Персі. Завдання – д опомогти юнаку стати розкутішим. Але не все так просто, як може здатися на перший погляд.

Цікаво, що режисер та співавтор сценарію фільму Джин Ступніцкі – американець, але народився у Києві. Дебютував як режисер він зі стрічкою "Хороші хлопці" у 2019 році. Також раніше працював над серіалом "Офіс" й написав сценарій до комедії "Училка".

Дивіться офіційний трейлер "Без образ" українською:

"Таємниця Меркатора"

Жанр, країна: сімейний, пригоди, Бельгія.

У головних ролях: Керрі Гуссенс, Натан Наєнен, Брітт Шолте, Коєн Де Боу, Нора Гаріб, Карлос Шрам.

Режисер: Дуглас Босуелл.

У прокаті: з 22 червня до 28 червня 2023.

Тривалість: 90 хвилин.

Вікові обмеження: 12+.

"Коли цифровому аборигену Бенджаміну виповнюється 18 років, він успадкує коробку зі стародавніми артефактами від свого зниклого батька", – мовиться в описі фільму. (Тут варто пояснити, що цифровими аборигенами називають тих, хто народився уже після цифрової революції і почав дорослішати у 2010-му й пізніше).

Так от, Бенджамін віддає дівчині, яка йому подобається, старовинну книгу картографа Меркатора. Цим хлопець ненавмисно запускає ланцюгову реакцію, а попереду – чимало пригод.

Дивіться офіційний трейлер "Таємниця Меркатор" українською: