Якщо ви досі не знаєте, чим зайнятися на вихідних, читайте матеріал 24 Каналу.

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"Дюна – 2"

Події розгортаються у далекому майбутньому. Герцог Лето Атрейдес (Оскар Айзек) бере під своє управління пустельну планету Арракіс, єдине джерело найбільш рідкісної та цінної речовини у всесвіті. Ця речовина, діючи подібно наркотикам, подовжує життя людини та суттєво покращує розумові здібності. Володіння речовиною гарантує панування у всесвіті. Проте наразі планета Арракіс наповнена велетенськими піщаними червами. Син герцога, юний та талановитий Пол (Тімоті Шаламе), мусить відправитися на страшну планету, аби забезпечити своїй родині володарювання нею.

Трейлер фільму "Дюна – 2": дивіться відео

"Фаворитка Міллера"

Старшокласниця Каіро Світ (Дженна Ортега) живе одна у розкішному маєтку у штаті Теннессі. Її батьки безупинно їздять по світу, тож дівчина насолоджується самостійним життям. Починається новий навчальний рік. Вчитель з англійської містер Джонатан Міллер (Мартін Фрімен) вражений тим, що Каіро прочитала усі книжки з наданого списку.

Здібна учениця привертає увагу. Високий рівень знань дівчини спонукає Джонатана дати їй особливе творче завдання. Каіро має написати оповідання у стилі свого улюбленого письменника. Те, що прочитав викладач, перевертає з ніг на голову його розмірене та нудне життя.

Трейлер фільму "Фаворитка Міллера": дивіться відео

"Інший Франко"

З моменту створення скаутського руху у США минуло менш як чотири роки коли українці заснували свою подібну організацію для молоді. Співзасновником «Пласту» став Петро Франко (В'ячеслав Довженко) – син геніального Івана Франка. Згодом він був одним з перших та кращим українським льотчиком. У старшому віці – успішним науковцем та викладачем. Дивлячись на перелік його досягнень не віриться, що все це під силу одній і тій самій людині. Кровожерній радянській системі такі таланти здавалися радше небезпечними, ніж цінними.

Трейлер фільму "Інший Франко": дивіться відео

"Якби ти був останнім"

Посеред безкрайого космосу дрейфує у невідомість корабель. Він давно втратив керування та зв'язок із Землею. Джейн (Зої Чао) та Адам (Ентоні Макі) – останні астронавти, які вижили на цьому кораблі. У них вистачає ресурсів аби дихати, харчуватися та почуватися у відносній безпеці. Але їх не полишає думка, що вони можуть до останнього свого подиху знаходитися замкненими на цьому кораблі.

Зазвичай люди, усвідомлюючи неминучу загибель, схильні робити безрозсудні речі. Такі, за які могло б бути соромно. Але ж якщо скоро помреш, то вже ніколи соромитись. Постає логічне питання – коли Адам та Джейн відчують ту межу, за якою втратять надію на порятунок?

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"Хижа ніч"

Події розгортаються у США, на тихоокеанському північному заході, посеред густих туманів та високих лісів. Колись тут були великі поселення корінних народів. Нині ж містечко потерпає від кримінального авторитета Рейнольдса (Ґай Пірс), який вважає за людей тільки тих, у кого біла шкіра. Бізнесмен азіатського походження потрапляє під особливу його увагу.

Рейнольдс хоче, аби містер Лой віддав йому свої землі. Невдовзі після відмови він зникає. Майже одночасно в місті з'являється таємничий незнайомець (Алекс Петтіфер). Він блідий, мовчазний та має лихий погляд. Дружина зниклого, Янь Лой (Крістал Ю) надає йому прихисток. Обізнані на віруваннях корінних народів люди подейкують, що він і є Багрянош – той, хто несе смерть, випиваючи кров.

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