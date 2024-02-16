"Боб Марлі: Одна любов" та інші новинки: кінотеатри України оновили афішу

Українські кінотеатри оновили кіноафішу. Тепер українці нарешті можуть побачити на великих екранах драму "Боб Марлі: Одна любов".

Якщо ви досі не знаєте, чим зайнятися на вихідних, читайте матеріал 24 Каналу.

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"Боб Марлі: Одна любов"

Жанр: драма

Відкрийте для себе історію Боба Марлі про подолання труднощів та подорожі, пов'язані з його революційною музикою.

Трейлер фільму "Боб Марлі: Одна любов": дивіться відео

"Найкращий нянь"

Жанр: комедія

Віктор – успішний фокусник. Кар'єра на підйомі, він збирає повні зали. Нарешті йому запропонували світове турне! Але є одна дрібниця – маленька дитина, яку треба доглядати, бо вона вдома і за маму, і за тата. Пошуки няні провалилися, і єдиний варіант – звати дідуся…

Трейлер фільму "Найкращий нянь": дивіться відео

"Марс-експрес"

Жанри: фантастика, детектив, анімація

Марс, далеке майбутнє. Два приватні детективи – людина Алін Рубі та андроїд Карлос Рівера, репліка її покійного чоловіка – розшукують студента, який створив код, який знімає з роботів етичні обмеження.

Трейлер фільму "Марс-експрес": дивіться відео

Додамо, що 14 лютого 2024 року в кінопрокат України вийшли такі фільми: "Уроки толерантності", "Смак пристрасті", "Мадам павутина".