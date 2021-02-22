Що побачив ровер Perseverance після посадки: найкращі меми з Марса, які заполонили мережу

18 лютого сталася справді історична подія – ровер NASA Perseverance здійснив успішну посадку на Марс. За лічені хвилини він передав перші кадри з Червоної планети.

Якість світлин залишає бажати кращого, але це не завадило користувачам мережі у перші ж дні після отримання фото перетворити їх у тисячі кумедних мемів. Завдяки креативності авторів, на Марсі встигли побувати Ілон Маск, Джон Траволта, Олексій Навальний, герої популярних відеоігор та багато інших. Розваги 24 пропонують переглянути найкращі меми з Марса, які нам вдалось знайти в інтернеті.

Детальніше про місію Perseverance здійснив успішну посадку на Марс: перші фото з поверхні

Ось так виглядає оригінальний знімок Марса, зроблений ровером.

Прибульці на Марсі

Берні Сандерс вже й сюди дістався

А ви думали, що він у колонії

Джон Траволта, схоже, загубився

Не та конференція в Zoom

Роберт Паттінсон також не дуже розуміє, де він

Fall Guys теж тут

І, звичайно, Among Us

На Марсі знайшли батончик "Марс"

Мет Деймон з "Марсіанина" знову там застряг





Невже і Дарт Вейдер переплутав планети

Імператор не поділяє вашу оптимістичну оцінку ситуації.

Звичайно, Ілон Маск не пропустив би цього

Давно не бачились, Даффі

Малюк Йода зі славнозвісним печивом

Експедиція на Марс щойно стала набагато цікавішою!

Що у них там відбувається?