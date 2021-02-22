Що побачив ровер Perseverance після посадки: найкращі меми з Марса, які заполонили мережу

Джерело:24 канал
18 лютого сталася справді історична подія – ровер NASA Perseverance здійснив успішну посадку на Марс. За лічені хвилини він передав перші кадри з Червоної планети.
Якість світлин залишає бажати кращого, але це не завадило користувачам мережі у перші ж дні після отримання фото перетворити їх у тисячі кумедних мемів. Завдяки креативності авторів, на Марсі встигли побувати Ілон Маск, Джон Траволта, Олексій Навальний, герої популярних відеоігор та багато інших. Розваги 24 пропонують переглянути найкращі меми з Марса, які нам вдалось знайти в інтернеті.
Детальніше про місію Perseverance здійснив успішну посадку на Марс: перші фото з поверхні
Ось так виглядає оригінальний знімок Марса, зроблений ровером.
Не та конференція в Zoom
Імператор не поділяє вашу оптимістичну оцінку ситуації.
Експедиція на Марс щойно стала набагато цікавішою!