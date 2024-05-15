Вживаємо правильно: що таке "крінж" та звідки воно взялося

Слово "крінж" швидко увійшло в сучасний словник молоді. Цей термін використовується для опису почуття дискомфорту або збентеження, яке людина відчуває, спостерігаючи за чимось незручним або неприємним.

Про те, звідки взялося це слово та як його правильно вживати – читайте у матеріалі Розваги 24.

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Походження та еволюція терміна

В англійській мові від слова "cringe", що в перекладі означає "скутися" або "відчувати сором", "крінж" стало символізувати відчуття внутрішнього сорому від соціально ніякових ситуацій.

Слово має староанглійське коріння, де воно вживалося в значенні "згинатися" або "схилятися" перед авторитетом. Проте, сучасне вживання слова значно відрізняється від його первісного значення. У 21 столітті "крінж" стало популярним завдяки соціальним мережам та платформам для обміну відео, таким як YouTube, де люди почали маркувати ніякові або жалюгідні відео як "cringeworthy" (що викликає крінж).

Культурне значення

В молодіжному сленгу "крінж" часто використовується для опису ситуацій, які викликають соціальну незручність або неприємність. Це може включати все, від незграбної розмови до невдалого жарту або незручного моменту у публічному виступі. Вживання цього слова може також мати знижувальний чи критичний відтінок, що вказує на засудження чиїхось дій як недоречних або гідних осуду.

Приклад використання сленгу: дивіться відео

Отже, "крінж" є більш ніж просто модним словом у молодіжному жаргоні; це феномен, який відображає зміни в тому, як ми сприймаємо та взаємодіємо з соціальними ситуаціями. Воно відіграє значну роль у культурному діалозі, вказуючи на зміщення у наших колективних очікуваннях до поведінки та взаємодій у сучасному світі.