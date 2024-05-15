Про те, звідки взялося це слово та як його правильно вживати – читайте у матеріалі Розваги 24.

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Походження та еволюція терміна

В англійській мові від слова "cringe", що в перекладі означає "скутися" або "відчувати сором", "крінж" стало символізувати відчуття внутрішнього сорому від соціально ніякових ситуацій.

Слово має староанглійське коріння, де воно вживалося в значенні "згинатися" або "схилятися" перед авторитетом. Проте, сучасне вживання слова значно відрізняється від його первісного значення. У 21 столітті "крінж" стало популярним завдяки соціальним мережам та платформам для обміну відео, таким як YouTube, де люди почали маркувати ніякові або жалюгідні відео як "cringeworthy" (що викликає крінж).

Культурне значення

В молодіжному сленгу "крінж" часто використовується для опису ситуацій, які викликають соціальну незручність або неприємність. Це може включати все, від незграбної розмови до невдалого жарту або незручного моменту у публічному виступі. Вживання цього слова може також мати знижувальний чи критичний відтінок, що вказує на засудження чиїхось дій як недоречних або гідних осуду.

Приклад використання сленгу: дивіться відео

Отже, "крінж" є більш ніж просто модним словом у молодіжному жаргоні; це феномен, який відображає зміни в тому, як ми сприймаємо та взаємодіємо з соціальними ситуаціями. Воно відіграє значну роль у культурному діалозі, вказуючи на зміщення у наших колективних очікуваннях до поведінки та взаємодій у сучасному світі.