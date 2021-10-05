Що з ними сталося: 20 курйозних фото собак, які поводять себе дуже дивно

Ми вже неодноразово писали про те, що вважаємо милі та смішні фотографії тварин чи не найкращою складовою частиною мережі. Розвеселити, розрадити, зворушити – вони можуть усе це і навіть трішки більше.

На розважальному порталі Reddit є підрозділ під назвою Whats Wrong With Your Dog ("Що трапилося з вашою собакою"), де публікують курйозні світлини чотирилапих, які вкрай дивно та кумедно себе поводять. Розваги 24 підготували добірку найкращих фото звідти – це саме те, що потрібно для покращення настрою.

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"Мені говорили, що бордер-колі – найрозумніші собаки"

Фото Reddit / Scholar_Mental

"Собака любить заглядати до мого офісу у підвалі через вікно, і лякати мене до смерті, коли я дивлюся вверх"

Фото Reddit / patchoulius

"Коли не можеш жити без м'яча"

Фото Reddit / hashtag-science

"Ніколи раніше не бачив, щоб собака так сиділа"

Фото Reddit / cooperchronicles

"Моя собака іноді думає, що я стілець"

Фото Reddit / anne_c_rose

"Тепле і зручне ліжко? Ні. Холодне і тісне кільце? О, так!"

Фото Reddit / Scott_96

"Це вже щось новеньке"

Фото Reddit / jnich2424

"Мій маленький дивак тусується зі мною, поки я виконую завдання для школи. Він любить сидіти і дивитися, як я друкую"

Фото Reddit / WhiskeyHeartOn

"Їй явно не подобається ця нова сітка"

Фото Reddit / ZakkH

"Крадій чизбургерів спійманий на гарячому"

Фото Reddit / aframe9999

"Навіть не знаю, що сказати"

Фото Reddit / damon_021

"Я був впевнений, що це фотошоп, але згадав, що це надіслав мені тато"

Фото Reddit / ceejay5303

"Собака мого тата, коли він був дитиною"

Фото Reddit / Bnlalala

"Вона постійно сидить ось так"

Фото Reddit / alfphonse

"Сподіваюся, це зручно"

Фото Reddit / polegurl

"Мої собаки люблять спати ось так"

Фото Reddit / keplerk2

"Розбудила мене о 5 ранку для прогулянки. Так виглядає прогулянка"

Фото Reddit / Skooterthedog

"Вона завжди робить так, коли я дістаю кусачки для кігтів"

Фото Reddit / Unessse

"О, це відчуття"

Фото Reddit / Thasonn

"Так він дивиться на мене, якщо не може залізти мені на колі, коли я їду за кермом"

Фото Reddit / pupsaurus

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