Що з ними сталося: 20 курйозних фото собак, які поводять себе дуже дивно
Джерело:Reddit
Ми вже неодноразово писали про те, що вважаємо милі та смішні фотографії тварин чи не найкращою складовою частиною мережі. Розвеселити, розрадити, зворушити – вони можуть усе це і навіть трішки більше.
На розважальному порталі Reddit є підрозділ під назвою Whats Wrong With Your Dog ("Що трапилося з вашою собакою"), де публікують курйозні світлини чотирилапих, які вкрай дивно та кумедно себе поводять. Розваги 24 підготували добірку найкращих фото звідти – це саме те, що потрібно для покращення настрою.
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"Мені говорили, що бордер-колі – найрозумніші собаки"
Фото Reddit / Scholar_Mental
"Собака любить заглядати до мого офісу у підвалі через вікно, і лякати мене до смерті, коли я дивлюся вверх"
Фото Reddit / patchoulius
"Коли не можеш жити без м'яча"
Фото Reddit / hashtag-science
"Ніколи раніше не бачив, щоб собака так сиділа"
Фото Reddit / cooperchronicles
"Моя собака іноді думає, що я стілець"
Фото Reddit / anne_c_rose
"Тепле і зручне ліжко? Ні. Холодне і тісне кільце? О, так!"
Фото Reddit / Scott_96
"Це вже щось новеньке"
Фото Reddit / jnich2424
"Мій маленький дивак тусується зі мною, поки я виконую завдання для школи. Він любить сидіти і дивитися, як я друкую"
Фото Reddit / WhiskeyHeartOn
"Їй явно не подобається ця нова сітка"
Фото Reddit / ZakkH
"Крадій чизбургерів спійманий на гарячому"
Фото Reddit / aframe9999
"Навіть не знаю, що сказати"
Фото Reddit / damon_021
"Я був впевнений, що це фотошоп, але згадав, що це надіслав мені тато"
Фото Reddit / ceejay5303
"Собака мого тата, коли він був дитиною"
Фото Reddit / Bnlalala
"Вона постійно сидить ось так"
Фото Reddit / alfphonse
"Сподіваюся, це зручно"
Фото Reddit / polegurl
"Мої собаки люблять спати ось так"
Фото Reddit / keplerk2
"Розбудила мене о 5 ранку для прогулянки. Так виглядає прогулянка"
Фото Reddit / Skooterthedog
"Вона завжди робить так, коли я дістаю кусачки для кігтів"
Фото Reddit / Unessse
"О, це відчуття"
Фото Reddit / Thasonn
"Так він дивиться на мене, якщо не може залізти мені на колі, коли я їду за кермом"
Фото Reddit / pupsaurus
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