Все ж очевидно: люди роками користуються доменом "com", не підозрюючи його значення

Домен ".com" є одним з найпопулярніших у світі. Його використовують десятки років, але люди досі не розуміють, що він насправді означає та чим відрізняється від інших доменів.

Однак значення цього домену цілком очевидне.

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Що відомо про домен ".com"

Домен ".com" був створений у першій групі інтернет-доменів 1 січня 1985 року, разом з edu, gov, mil, net, org та int. Спочатку він призначався для субдоменів, зареєстрованих компаніями в інтернеті, але згодом його почали використовувати для загальних цілей. Зараз він є найпоширенішим розширенням доменних імен.

Що ж він насправді означає

Згідно з Ionos Digital Guide, ".com" – це абревіатура від "комерційний".

Водночас колишній співробітник Массачусетського технологічного інституту Джек Хаверті припустив, що домен ".com" міг спочатку означати "компанія", оскільки на початку розвитку інтернету, у 1980-х і 90-х роках, він був призначений для зв'язку між компаніями.

Тобто домен ".com" допомагає вам зрозуміти, що незалежно від того, на якому сайті ви перебуваєте, ним керує якась компанія або бізнес, який заробляє гроші, тому думайте про "com" як про компанію.

Значення інших доменів

'.edu" – це скорочення від "education" (освіта), і це спосіб дізнатися, що вебсайт заснований на базі якогось коледжу або вищого навчального закладу;

"org" означає організацію, найчастіше неприбуткову;

а домен .io ви можете побачити у стартапах та інді-іграх.

Крім того, як пишуть користувачі форуму Reddit, раніше в США існували лише .gov (урядові сайти), .net (мережі або сайти загального призначення).