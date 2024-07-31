Однако значение этого домена вполне очевидно.

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Что известно о домене ".com"

Домен ".com" был создан в первой группе интернет-доменов 1 января 1985 года, вместе с edu, gov, mil, net, org и int. Сначала он предназначался для субдоменов, зарегистрированных компаниями в интернете, но впоследствии его начали использовать для общих целей. Сейчас он является самым распространенным расширением доменных имен.

Что же он на самом деле означает

Согласно Ionos Digital Guide, ".com" – это аббревиатура от "коммерческий".

В то же время бывший сотрудник Массачусетского технологического института Джек Хаверти предположил, что домен ".com" мог изначально означать "компания", поскольку в начале развития интернета, в 1980-х и 90-х годах, он был предназначен для связи между компаниями.

То есть домен ".com" помогает вам понять, что независимо от того, на каком сайте вы находитесь, им управляет какая-то компания или бизнес, который зарабатывает деньги, поэтому думайте о "com" как о компании.

Значение других доменов

'.edu" – это сокращение от "education" (образование), и это способ узнать, что вебсайт основан на базе какого-то колледжа или высшего учебного заведения;

"org" означает организацию, чаще всего неприбыльную;

а домен .io вы можете увидеть в стартапах и инди-играх.

Кроме того, как пишут пользователи форума Reddit, ранее в США существовали только .gov (правительственные сайты),.net (сети или сайты общего назначения).