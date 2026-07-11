Користувач Threads Сергій Красовенко, який за сумісництвом є креативним директором, поділився своїм захопленням. Чоловік збирає машинки Hot Wheels певних марок. Сергій запропонував українцям також поділитися своїми захопленнями. Допис назбирав вже понад 800 коментарів. Ви навіть не здогадуєтеся, що колекціонують українці.

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Які цікаві хобі мають українці

Як розповів Сергій, у 39 років він придумав для себе хобі, яке приносить йому задоволення – це колекціонування. Він збирає машинки Hot Wheels марок Honda та Acura.



Що колекціонують українці / Фото з соцмереж

Чоловік також має ще одне захоплення – пече хліб та навіть навчає цього інших:



Чоловік пече хліб на заквасці / Фото з соцмереж

У коментарях до допису люди почали показувати свої, як вони називають, дивні хобі. Але насправді ці захоплення зовсім не дивні, а дуже круті:



Українці показали свої хобі / Фото з соцмереж



Що колекціонують користувачі Threads / Фото з соцмереж



Чоловік вирізає з фанери гітари / Фото з соцмереж



Чим захоплюються українці / Фото з соцмереж



Колекція пакетиків з цукром / Фото з соцмереж



Колекція старовинних фотоапаратів / Фото з соцмереж



Дивні хобі українців / Фото з соцмереж



Дивні захоплення людей / Фото з соцмереж



Які колекції мають українці / Фото з соцмереж



Цікаві колекції людей / Фото з соцмереж

У світі існує неймовірна кількість хобі. Тільки основних категорій налічується від 500 до 1 тисячі. Це спорт, колекціонування, відпочинок, ремесла, мистецтво, діджитал та інші. Кажуть, що хобі позитивно впливає на моральний та фізичний стан людини. Тож, якщо ви ще не знайшли для себе улюблене заняття, то серед безлічі варіантів точно оберете щось для душі.