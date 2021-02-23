Щеня хаскі пофарбувало язик в синій колір, розжувавши коробку з фарбою для волосся власниці

Зухвале щеня хаскі приголомшило свою господарку після того, як, перетворилося на смурфа за ніч. Песик пожував коробку синьої фарби для волосся, поки його власниця спала.

Анастасія Блек з Плімута, Велика Британія, лягла спати з сіро-білою собакою, але, прокинувшись, виявила, що її щеня посиніло. Анастасія залишила коробку з фарбою у ванній, і замість того, щоб міцно спати, цуценя Юна вирішило дотягнутися до коробки на полиці.

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На кадрах, знятих після інциденту, видно біло-коричневе хутро хаскі, покрите яскраво-синьою фарбою. Коли Юна висовує свій довгий язик, щоб позіхнути, можна побачити, що він повністю покритий синім барвником.

Чому ти це зробила?,

– запитує у Юни Анастасія.

Веселий момент, коли власниця собаки виявляє, що в її щеня хаскі синій язик: відео

Як тільки я її побачила, у мене стався серцевий напад, і я дуже хвилювалася за її здоров'я,

– коментує Анастасія.



Власниця собаки виявляє, що в її щеня хаскі синій язик / Фото Daily Mail

Я зателефонувала ветеринарам, на щастя, барвник був на рослинній основі і не містив ніяких божевільних хімікатів. У неї не було достатньо часу, щоб викликати будь-які проблеми.



Песик пожував коробку синьої фарби для волосся, поки його власниця спала / Фото Daily Mail

Я викупала її, вона все ще синя, але з часом все пройде природним шляхом. Вона як і раніше щасливе, здорове і пустотливе щеня.



Біло-коричневе хутро хаскі, покрите яскраво-синьою фарбою / Фото Daily Mail