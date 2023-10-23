Щасливчик зізнався, що просто не знав, який квиток він хоче купити, а тому довірив цей вибір продавцю магазину.

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Сталося це у магазині Prince Food & Gas у Візалії. Продавець обрав квиток California 200X.

Коли я побачив усі ці нулі, я подумав: "Ні в якому разі, це не трапляється з такими людьми, як я. Це божевілля. Продавець міг вибрати іншу гру. Але він цього не зробив. Він зробив мене переможцем,

– сказав щасливчик.

Він додав, що із самого початку планував поїхати на іншу заправку, але та виявилася закритою.

"Це майже як Боже втручання. У мене не було конкретного квитка, який я збирався купити, тому я дозволив комусь іншому вирішити", – зауважив він.

Куди чоловік витратить свій приз, наразі невідомо. Як і невідомо, чи поділиться він грошима з продавцем магазину. Було б чесно подарувати йому хоча б пару тисяч доларів з такої вагомої суми.

Додамо, що раніше жінка виграла у лотерею, використавши незвичний трюк. Цим вона здивувала навіть представників лотереї.

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