Шалений кіноман: фанат Marvel відвідав 205 сеансів фільму "Людина-павук: Додому шляху нема"

Кінострічка "Людина-павук: Додому шляху нема" стала найкасовішою з початку пандемії, подолавши позначку в 1 мільярд доларів касових зборів. Це й не дивно, адже у фільму є особливо пристрасні фанати.

Рекордний кіномарафон

Найвідданішим з них впевнено можна назвати мексиканця Раміро Агустина Аланіса, який відвідав 205 кіносеансів, де показували цей фільм. Він встиг це зробити за 1,5 місяці – з моменту світової прем'єри 17 грудня 2021 року до 3 лютого.

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Хоча це ще не підтверджено офіційно, він установив світовий рекорд за кількістю переглядів одного й того ж фільму про супергероїв. Аби підтвердити це, він зберіг усі 205 квитків на кіносеанси.

Шанувальник подивився "Людина-павук: Додому шляху нема" 205 разів / Фото Раміро Агустина Аланіса

Фільм "Людина-павук: Додому шляху нема" триває 148 хвилин. Це означає, що чоловік витратив на встановлення свого рекорду 505 годин або 21 повну добу. На ділі ж Раміро переглядав стрічку по 4 рази на день. Ймовірно, він вже вивчив усі репліки героїв на пам'ять.

205-сеанс "Людини-павука" / Фото Раміро Агустина Аланіса​

Це не стало першим подібним досвідом для Раміро. У травні 2021 року він встановив офіційний рекорд Гіннеса, переглянувши фільм "Месники: Фінал" у кінотеатрах 191 раз, тож зараз він перевершив своє ж досягнення. Минулого разу у процесі кіномарафону чоловік перестав спілкуватися з сім'єю та скинув 7 кілограмів.

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