Пара їла у розкішних ресторанах, а потім тікала, не заплативши: до чого тут діти

Британське подружжя вигадало цікавий спосіб, який дозволив їм їсти у дорогих ресторанах та не платити за це. Для того, аби втілити свої махінації у життя, вони залучали дітей.

Але "гуляння" тривали недовго. Їх вже затримала поліція.

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Яку схему вигадали зловмисники

Річ у тім, що пара регулярно відвідувала різні ресторани, замовляючи найдорожчі страви. Вони брали із собою своїх дітей, яким на момент скоєння злочину, не було 18 років.

Коли наставав час платити за вечерю чи обід, пара просто йшла, залишаючи дітей у закладі. Подружжя пояснювало, що йде у банкомат, аби зняти гроші. Але, очевидно, назад вони вже не поверталися. За певний час дітлахи просто тікали, коли персонал закладу цього не очікував.



Пара їла у розкішних ресторанах і не платила / Фото Gareth Everett/Huw Evans Agency

З'ясувалося, що 41-річний Бернард МакДонах і його дружина Енн МакДонах не сплачували рахунки у закладах у період із серпня 2023 року по квітень 2024 року. На суді адвокат подружжя зазначив, що їм щиро шкода та вони просять вибачення.

Яке покарання призначив суд

Після ретельного розслідування жінку засудили до 12 місяців ув'язнення, а її чоловік отримав 8 місяців. Крім того, вони повинні сплатити:

2185,70 фунтів стерлінгів компенсації,

1168 фунтів стерлінгів за несплачені рахунки в ресторані,

1017 фунтів стерлінгів за вкрадені з магазинів речі.

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