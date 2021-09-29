У новому серіалі Netflix показали реальний номер мобільного: телефон його власника не змовкає

"Гра в кальмара" – новий південнокорейський серіал від Netflix, прем'єра якого відбулася 17 вересня. Не минуло й двох тижнів, а серіал вже став неймовірно успішним – опинився на першому місці рейтингу Netflix та завоював серця десятків тисяч фанатів. Проте один випадковий чоловік вже встиг постраждати від такої популярності.

В одному з епізодів серіалу у кадрі показали візитівку із номером телефону. У цьому не було б нічого незвичного, якби він не виявився реальним. 40-річний чоловік із південнокорейської провінції Кьонгідо і справді користується цим номером вже понад 10 років.

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Допитливі шанувальники серіалу не змогли втриматися, щоб не спробувати зателефонувати чи надіслати повідомлення на вказаний номер. Таких ентузіастів виявилося занадто багато, і тепер чоловік щодня отримує близько 4000 дзвінків та смс, через що не може жити нормальним звичним життям.



Візитівка зі справжнім номером телефону у серіалі "Гра в кальмара" / Кадр із серіалу

Спершу кореєць не розумів, що сталося, і подумав, що усі ці дзвінки – спам. Він і не здогадувався про існування серіалу, у якому показали його номер, – про це йому розповіли вже тоді, коли він кілька разів підняв слухавку.

Телефонують переважно діти, і кажуть, що "також хочуть брати учать у грі". Вони дзвонять о 1-ій, 2-ій, 3-ій годині ночі, не кажучи вже про текстові повідомлення та фото,

– розповів чоловік.

Цим інцидентом зацікавився навіть голова Національно-революційної партії та кандидат у президенти Південної Кореї Ху Гьон-Йонг. Дізнавшись про незручності, завданні чоловікові, політик запропонував йому викупити цей номер телефону за 100 мільйонів вон (85 тисяч доларів або 2,2 мільйона гривень).

Попри таку щедру пропозицію, чоловік не планує змінювати свій номер, адже він пов'язаний з його роботою. Окрім того, кореєць користується ним вже багато років, і хоче зберегти. Натомість постраждалий веде переговори із компанією Netflix, яка намагається якось владнати цю проблему.

Що відомо про серіал "Гра у кальмара" "Гра у кальмара" – 9-серійний південнокорейський серіал від компанії Netflix, світова прем'єра якого відбулася 17 вересня 2021 року. У ньому розповідається про групу з 465 людей, які через фінансову скруту, погоджуються взяти участь у таємничій грі на виживання. Переможець отримає 45,6 мільярда вон (38,5 мільйона доларів).

Трейлер серіалу "Гра в кальмара": дивіться відео