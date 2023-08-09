HBO знімуть серіал про Гаррі Поттера: топ-5 речей, які фанати хочуть побачити найбільше

Фанатів Гаррі Поттера приголомшила та новина про те, що HBO збирається зняти серіал за мотивами легендарної історії. Багато хто вважає, що формат серіалу – це те, що треба, аби розказати історію про "хлопчика, який вижив". Адже у такому випадку сценаристи зможуть показати нам набагато більше.

Наразі невідомо, скільки серій матиме серіал, але творці обіцяють зробити точну адаптацію.

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Після цього фанати просто розірвали мережу здогадками та припущеннями, які ж події з книг таки екранізують.

Як мародери стають анімагами

У фільмі "В'язень Азкабану" згадується, що батько Гаррі Поттера з друзями були авторами "Карти мародерів". Однак історія їхньої молодості варта окремого фільму, адже нам там і не показали, як Сіріус Блек, Пітер Петіґру та Джеймс Поттер стали анімагами заради Ремуса Люпіна. Вони зробили це для того, щоб допомогти Люпіну під час його перетворення на перевертня.

Як померла Аріана – сестра Дамблдора

Альбус Дамблдор є надзвичайно важливим персонажем як у книгах, так і у фільмах. Хоча ми не бачимо у фільмах багато його передісторії чи сімейного життя, читачі знають, що директор школи пережив трагедію в молодості.

Після нападу хлопчиків-маглів у шестирічному віці його молодша сестра Аріана не змогла контролювати свою магію і випадково спричинила смерть їхньої матері. Альбус став її опікуном, але за жахливим збігомобставин вона помирає у двобої між Дамблдором, його братом Аберфортом і Ґріндельвальдом.



Аріана – сестра Дамблдора / Фото АР

Як Герміона бореться за права домашніх ельфів

У той час як ельф-домовик Доббі отримав багато екранного часу у фільмах, інша ельфиня – Вінкі – залишається поза увагою. На відміну від Доббі, Вінкі каже, що їй подобається робота, що дуже турбує Герміону. Натхненна боротьбою проти жорстокого поводження з ельфами-домовиками, Герміона засновує організацію, відому як "Товариство сприяння добробуту ельфів" і залучає Рона та Гаррі. Хоча ельфи-домовики, які працюють у Гоґвортсі, погано сприймають її зусилля, це головний сюжет для Герміони під час четвертої книги.



Герміона боролася за права ельфів / Фото Warner Bros. Entertainment

Як тітка Петунія писала Дамблдору у дитинстві

У це важко повірити, але у дитинстві тітка Петунія хотіла піти в Гоґвортс і насправді написала листа Дамблдору з проханням дозволити їй відвідувати школу. Але їй відмовили, оскільки вона не володіє магією.

Як Тонкс пов'язана з Белатрис Лестранж, Нарциссою Мелфой і Сіріусом Блеком

Генеалогічне древо Сіріуса Блека дещо складніше, ніж здається у фільмах. Ми знаємо, що Белатриса Лестранж є його двоюрідною сестрою, але родинні зв'язки з іншими видатними персонажами більш детально досліджуються в книгах.

Наприклад, Белатриса та Нарциса Мелфой (мати Драко) є сестрами, але у них також є відчужена сестра Андромеда, яка є матір'ю Німфадори Тонкс. Як і Сіріус, Андромеда вирішує не бути пов'язаною зі своєю чистокровною родиною.



Тонкс була родичкою Сіріуса Блека та Малфоїв / Фото Warner Bros. Entertainment

Додамо, що американський стрімінговий сервіс НВО Max ще у квітні офіційно анонсував зйомки серіалу заснованого на серії книг про Гаррі Поттера. Планується, що кожен сезон буде заснований на одній з книг Джоан Роулінг про всесвіт Гаррі Поттера. У шоу задіють новий акторський склад.