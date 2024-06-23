Відомо, що судно, розташоване приблизно за 90 кілометрів від північного узбережжя Ізраїлю і на глибині 1800 метрів, є одним з найстаріших з коли-небудь знайдених у глибокому морі.

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Що відомо про корабель

Стародавній корабель із вантажем помітили працівники газовидобувної компанії під час дослідження морського дна. Після складання карти місця фірма підтвердила, що човен мав довжину від 12 до 14 метрів і був завантажений сотнями ханаанських амфор.

Судно спроєктовано як найефективніший засіб транспортування дешевих продуктів масового виробництва – олії, вина та інших сільськогосподарських продуктів, зокрема фруктів. Присутність такого об'ємного вантажу натякає на "значні торговельні зв'язки" між країною, з якої прибув корабель, та давнім Левантом,

– пояснив Шарвіт.

На даному етапі мало що відомо з історії судна. Є припущення, що корабель затонув або внаслідок кризи, або через шторм, або через напад піратів – популярне явище в пізньому бронзовому столітті.



На борту судна були глечики / Фото Image credit: Emil Aladjem, Israel Antiquities Authority

Чому цей випадок унікальний

Як розповіли дослідники, це не перший затонулий корабель, який належить до бронзового віку. Однак саме цей випадок унікальний, адже раніше всі судна, які були виявлені, перебували на мілководді недалеко від берегової лінії.

Донедавна вчені припускали, що торгівля на той час здійснювалася шляхом безпечного пересування з порту в порт, охоплюючи берегову лінію на відстані зорового контакту.

Але відкриття цього корабля змінює наше уявлення про здібності стародавніх мореплавців: це перше судно, яке можна знайти на такій великій відстані, без прямої видимості якоїсь ділянки суші,

– зазначив керівник морського підрозділу Ізраїльського управління старовин Якоб Шарвіт.

За словами вченого, стародавні мореплавці, ймовірно, використовували для навігації небесні тіла, вимірюючи кути Сонця та положення зірок.