Про це заявили синоптики Укргідрометцентру. Вони наголосили, що ви ніколи не знайдете двох по-справжньому однакових сніжинок, і не лише на Землі, але й у Всесвіті.

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Таємниця сніжинок розкрита

За словами синоптиків, загалом існує понад 135 типів сніжинок. Зазвичай їхній розмір ледве досягає 5 міліметрів. Однак була сніжинка, що була аж 3,5 сантиметри.

Насправді сніжинки абсолютно прозорі, адже утворюються з чистого льоду. Проте ми бачимо їх білими, це пов'язано з віддзеркаленням усього спектру світла на малих гранях сніжного кристалу,

– пояснили синоптики.

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Як утворюються візерунки

Вони зазначили, що саме температура, при якій утворюється кристал, і меншою мірою вологість повітря, визначають основну форму кристала льоду.

"Довгі голчасті кристали формуються при температурі -5 градусів, а дуже плоскі пластинчасті кристали при температурі -15 градусів. Після народження, кожна сніжинка проживає власне життя, і набуває форми, яку інша сніжинка ніколи не повторить", – додають представники Укргідрометцентру.

Отже, абсолютно кожна сніжинка виглядає неповторно, починаючи мереживним візерунком і закінчуючи унікальністю кожної льодяної голки.

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