Простий збіг чи знак: після нищівної пожежі у книгарні згоріли всі книги, крім Біблії
Джерело:Metro
У невеличкому гватемальському містечку спалахнула пожежа, яка спустошила книжковий магазин. Вражає, але вогонь знищив все, що було всередині, окрім Біблій.
Відомо, що пожежа спалахнула в книгарні La Milita рано вранці.
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Рятувальники одразу ж вирушили на місце події, аби зупинити розповсюдження пожежі на сусідні будівлі. Після того, як вогонь загасили, пожежники виявили, що згоріло майже все.
Все згоріло, але дозвольте мені сказати вам дещо. Я був з колегою-волонтером з Естансуели, і він сказав мені: "Слово Боже неймовірне, тому що Біблії залишилися неушкодженими". Серйозно. Біблії не пошкоджено, і це те, що ми не можемо передати словами,
– сказав один з рятувальників.
Один місцевий мешканець прокоментував: "Слово Боже завжди перемагає і захистило пожежників. Нехай Бог процвітає та дозволить власникам книгарні оговтатися після втрат".
Після пожежі у книгарні згоріли всі книги, крім Біблії / Фото Jam Press
Раніше ми писали, що найдавнішу Біблію, написану на івриті, продали за 38 мільйонів доларів. Так званий Кодекс Сассун датується кінцем дев'ятого або початком десятого століття. Її ціна – одна з найвищих, яку платили за історичний документ на аукціоні.У світі так багато фантастичних історій. Та чи задумувалися ви, що однією із них може бути ваша? Для цього достатньо пройти простий процес реєстрації на платформі слотокінг, брати участь в турнірах та вигравати!
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