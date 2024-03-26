Простий збіг чи знак: після нищівної пожежі у книгарні згоріли всі книги, крім Біблії

У невеличкому гватемальському містечку спалахнула пожежа, яка спустошила книжковий магазин. Вражає, але вогонь знищив все, що було всередині, окрім Біблій.

Відомо, що пожежа спалахнула в книгарні La Milita рано вранці.

Дивіться також Президент Сербії звинуватив опозицію в крадіжці туалетного паперу у будівлі парламенту

Рятувальники одразу ж вирушили на місце події, аби зупинити розповсюдження пожежі на сусідні будівлі. Після того, як вогонь загасили, пожежники виявили, що згоріло майже все.

Все згоріло, але дозвольте мені сказати вам дещо. Я був з колегою-волонтером з Естансуели, і він сказав мені: "Слово Боже неймовірне, тому що Біблії залишилися неушкодженими". Серйозно. Біблії не пошкоджено, і це те, що ми не можемо передати словами,

– сказав один з рятувальників.

Один місцевий мешканець прокоментував: "Слово Боже завжди перемагає і захистило пожежників. Нехай Бог процвітає та дозволить власникам книгарні оговтатися після втрат".



Після пожежі у книгарні згоріли всі книги, крім Біблії / Фото Jam Press

Раніше ми писали, що найдавнішу Біблію, написану на івриті, продали за 38 мільйонів доларів. Так званий Кодекс Сассун датується кінцем дев'ятого або початком десятого століття. Її ціна – одна з найвищих, яку платили за історичний документ на аукціоні.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет, видана 26.04.2021 Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей (рішення про видачу ліцензії №150 від 12.04.2021)

У світі так багато фантастичних історій. Та чи задумувалися ви, що однією із них може бути ваша? Для цього достатньо пройти простий процес реєстрації на платформі, брати участь в турнірах та вигравати!Напишіть свою королівську історію успіху разом зі слотокінг.