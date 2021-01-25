На румунському гірськолижному курорті ведмідь погнався за лижником: напружене відео

Відпочиваючі, які підіймались на крісельному підйомнику на гірськолижному курорті Румунії, зняли на відео напружений момент – з лісу вибіг ведмідь та почав переслідувати одинокого лижника, що в той момент спускався по схилу.

Джерело: Digi24

Ведмідь увірвався на схил румунського гірськолижного курорту "Предял" та почав переслідувати самотнього лижника.

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Інцидент помітили та зняли на відео люди, які підіймались на крісельній канатній дорозі. Вони намагалися попередити та допомогти лижнику порадами.

Давай швидше, давай швидше! Давай, ведмідь за тобою женеться ! Давай швидше! Не озирайся!,

– кричали люди на крісельній канатній дорозі лижнику.

На щастя, інцидент закінчився успішною втечею лижника: по дорозі той скинув з себе рюкзак і ведмідь відволікся на нього, на час, достатній для того, щоб людина змогла втекти.

Поліцейські, які прибули на виклик, повідомили, що ведмідь втік до лісу, але влада розглядає можливість переселення ведмедя, щоб уникнути майбутніх зіткнень на схилах, оскільки це вже не перший випадок, коли ведмеді відвідують гірськолижні курорти, лякаючи відпочивальників.