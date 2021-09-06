Знаменитый белый комбинезон со стразами Элвиса Пресли продали на аукционе за невероятную сумму

Легендарный белый комбинезон Элвиса Пресли, в котором музыкант выступил в Мэдисон-сквер-гарден в 1972 году, был выставлен на продажу аукционным домом Kruse GWS Auctions. В выходные 4 – 5 сентября состоялся увлекательный аукцион, на котором поклонники и коллекционеры из всего мира делали баснословные ставки.

Начальная цена комбинезона, который для известного певца разработал Билл Белью, составляла 350 000 долларов. Это был один из самых знаковых костюмов в карьере Элвиса. Поэтому конечная сумма продажи одежды с концерта в Мэдисон-сквер-гарден составила 1 012 500 долларов.

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До того как комбинезон был выставлен на аукцион, он находился в частной коллекции более 30 лет.

Выдающаяся продажа этого культового комбинезона – это не только мировой рекорд цены, но и подлинное свидетельство почитания и любви, которые люди все еще испытывают к Элвису Пресли,

– заявила Бриджит Круз, основательница и главная аукционистка Kruse GWS Auctions.

Фрагмент концерта Элвиса Пресли в Мэдисон-сквер-гарден в 1972 году: смотреть онлайн

Кто такой Элвис Пресли

Легендарный певец и актер, на счету которого более 30 ролей в кино. Один из крупнейших культурных символов 20 века. За свою короткую жизнь он успел записать десятки музыкальных альбомов и саундтреков к различным фильмам.

Элвис умер в 1977 году в возрасте 42 лет.

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