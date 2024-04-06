В США журналистов попросили не воровать сувениры из президентского самолета

В США журналистам запретили воровать сувениры из самолета, которым пользуется глава страны Джо Байдена. Ассоциация корреспондентов Белого дома предупредила, что брать вещи из самолета запрещено.

Такой запрет появился после инвентаризации самолета.

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Проверка обнаружила исчезновение нескольких предметов из отсека для прессы. Фирменные наволочки, бокалы и тарелки в золотой оправе.

Журналистам иногда дарят небольшие упаковки шоколадок M&Ms, украшенные президентской печатью, в качестве сувенира. Однако брать предметы с логотипом Air Force One, в частности столовые приборы и полотенца, было обычным делом на протяжении многих лет, утверждают сами работники СМИ.

Какую коллекцию собрал один из журналистов

Корреспондент Белого дома от "Голоса Америки" Миша Комадовский собрал свою коллекцию предметов из поездок на президентском самолете.

Я никого не смущал и не совершал никаких правонарушений, чтобы собрать эту коллекцию,

– сказал он.

Air Force One называют офисом президента США в небе. Он имеет площадь 372 квадратных метра. Его удивительные возможности включают большие апартаменты для президента, медицинскую станцию с операционным столом, конференц-зал и столовую, 2 камбуза для приготовления пищи, способны накормить 100 человек одновременно, а также выделенные зоны для прессы, VIP-персон, охраны и секретарей.

Air Force One также оснащен безопасным оборудованием связи, что позволяет самолету функционировать как мобильный командный центр. На борту есть 85 телефонов, множество двусторонних радиостанций и компьютерная связь. Президент сидит впереди, а журналисты располагаются в задней части самолета.

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