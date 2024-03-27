В Полтаве женщина придумала, как не платить за продукты в магазине: она провернула схему 19 раз

Женщина из Полтавы придумала дерзкий способ, как не платить за покупки в магазине. Благодаря бдительности работников магазина и правоохранителям женщину задержали.

Детали рассказали в районном суде Полтавы.

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По данным суда, женщина с сентября по ноябрь 2023 года выносила продукты питания в одном из магазинов. Она складывала продукты в сумки и просто уходила. Интересно, что женщина "скупалась" в одном и том же магазине чуть ли не через день.

Всего было зафиксировано 19 краж. Из магазина подозреваемая выносила только продукты питания, например: колбасу, сыры, десерты, мясо, корм для кошек, сметану и прочее. Она могла набрать продуктов на 300 – 500 гривен.

Как наказали женщину

На суде подозреваемая признала вину и раскаялась. Она сообщила, что питалась украденными продуктами, часть средств магазина уже возместила. Суд установил, что женщина "страдает психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления опиоидов, имеет синдром зависимости, получает заместительную терапию".

Подсудимую признали виновной в кражах и приговорили к 5 годам лишения свободы, поскольку она ранее уже была судимой.

Ранее мужчина из Тернополя придумал хитрую схему, которая позволила ему четыре месяца бесплатно питаться в ресторанах и не платить за заказ. Правоохранители выяснили, что он в течение периода с декабря 2022 года по апрель 2023 года заказывал доставку еды, намеренно предъявляя фальшивый чек на оплату.