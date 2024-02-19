Справедливость существует: после череды трагедий женщина наконец-то сорвала куш в лотерею

Британка, по имени Рэйчел Ли сорвала куш в лотерею. Произошло это после ужасной череды трагедий в ее жизни. Эта неожиданная победа вдохновила женщину помогать больным детям в память о ее сыновьях-близнецах, которые умерли во время родов 6 лет назад.

Женщине повезло выиграть в лотерею "Народный почтовый индекс".

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Рэйчел и ее 37-летний муж Джон расплакались, когда узнали о своем выигрыше после ряда трагических событий в жизни.

С нами такого не случается. Мы привыкли узнавать по телефону о плохих новостях,

– говорят они.

В 2018 году Ли рожала близнецов, по имени Реджи и Ронни, но мальчики не выжили, а молодая мать сама едва не умерла от сепсиса. Сама женщина говорит, что они пожертвовали собой ради нее.

После этой трагедии британка решила посвятить себя уходу за больными детьми и устроилась на работу в детский медицинский центр NHS. В будущем она мечтает стать медсестрой. Победа в лотерее позволит ей получить высшее медицинское образование и наконец реализовать задуманное.



После череды трагедий женщина наконец сорвала куш в лотерею / Фото PA

Это во многом связано с потерей наших мальчиков-близнецов, и она всегда хотела чем-то помочь другим. Например, работать с такими детьми и такими семьями,

– объяснил муж Рэйчел Джон.

Куда женщина потратит деньги

Владелица счастливого лотерейного билета планирует потратить часть денег на лечение своего отчима Майка, который потерял обе ноги, а за остальные средства приобрести новый дом и поехать с любимым в свадебное путешествие.

Добавим, что британка считала, что выиграла джекпот в 30 тысяч фунтов стерлингов. Однако из-за технической ошибки она так и не смогла получить выигрыш. К сожалению, женщина забрала домой значительно меньший приз - всего 10 фунтов.