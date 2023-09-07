В Китае женщина зубами украла iPhone из магазина: как ей это удалось

В Китае женщина украла новенький iPhone с помощью одних только зубов. Такое странное ограбление попало на камеры видеонаблюдения.

Инцидент произошел в городе Фуцзянь (Юго-Восточный Китай). Сначала женщина казалась рядовым покупателем.

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Она внимательно оглядела MacBook, после чего подошла к стенду с телефонами.

Только через несколько минут она делает непостижимое: берет телефон, подносит его ко рту и начинает жевать противоугонную проволоку, сделанную из крепких металлических волокон.

– говорится в сообщении.

К удивлению, ей удалось зубами отсоединить телефон от "сигнализации", и он внезапно оказался у нее в сумочке. Посетительница покинула магазин без каких-либо проблем с охраной, никто сначала и не заметил исчезновение смартфона, несмотря на сработавшую сигнализацию.



В Китае женщина решила украсть iPhone с помощью зубов / Скриншот Mirror

Схватили ли женщину

Сотрудники магазина обнаружили этот факт позже и сразу же вызвали полицию. Стражи порядка просмотрели кадры из камеры видеонаблюдения и через несколько часов задержали ее.

Женщина рассказала, что поначалу хотела купить телефон за деньги, но когда ей не хватило денег – решила украсть iPhone. Сейчас он находится под стражей, а расследование странного преступления продолжается.

Раньше мы рассказывали, как в США произошел курьезный инцидент с участием пьяного водителя. Муж перебрал с алкоголем, но добросовестно позвонил полицейским и сдал себя. А в Чикаго злоумышленники напали на журналистов и ограбили их. Произошло это, когда они снимали сюжет для телевидения об ограблении в городе.