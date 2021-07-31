Американка с самым большим в мире ртом попала в Книгу рекордоа Гиннесса: впечатляющие видео

Американка Саманта Рамсделл долго комплексовала из-за очень большого рта, пока не зарегистрировалась в социальных сетях. Ей удалось стать популярной и собрать сотни тысяч подписчиков благодаря своей особенности. А потом она даже попала в Книгу рекордов Гиннеса как женщина с самым большим в мире ртом.

Сначала Саманта планировала получить популярность в сети благодаря своему вокалу. Она публиковала ролики, в которых пела песни, но это не сработало – число подписчиков практически стояло на месте.

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Но люди в сети начали обращать внимание на ее большой рот, и женщина поняла, что ей нужно изменить стратегию. Тогда на замену видео с песнями пришли комедийные ролики, в которых Саманта засовывала в рот разные предметы, очень широко его раскрывала или могла есть огромные куски пищи сразу.

Именно тогда количество ее подписчиков начала стремительно расти. На данный момент она может похвастаться тем, что в тиктоке за ней следят 1,7 миллиона пользователей и еще почти 85 тысяч в инстаграме.

Довольно часто в комментариях к ее видео люди писали, что у Саманты, пожалуй, самый большой рот в мире, а большинство из них были уверены, что ее имя уже вписано в Книгу рекордов Гиннеса. Именно это побудило женщину попробовать на самом деле установить рекорд.



У Саманты Рамсделл самый большой в мире рот / Фото Guinness World Records

Саманта связалась с представителями Книги Гиннеса, и вместе с официальным экспертом отправилась к стоматологу. Врач Эльке Чунг с помощью цифровых штангенциркулей измерила длину и ширину рта Саманты, чтобы определить максимальное растяжение.



Врач измеряла ширину и длину рта Саманты / Фото Guinness World Records

Результат на самом деле был рекордным среди женщин – она смогла открыть рот на 6,52 сантиметра. Этого было достаточно для установления рекорда, но Саманта еще и продемонстрировала свои возможности судье Книги рекордов Гиннеса лично.



Она может раскрыть рот на 6,52 сантиметра / Фото Guinness World Records

Поочередно у нее во рту поместились вся картошка фри с большой упаковки и сразу 2 чизбургеры с McDonald's. Также вместе со своим парнем она устроила настоящее шоу, в котором показала, что может вместить в рот целое яблоко, широкое печенье, брикет лапши быстрого приготовления и прочее.

Что помещается во рту Саманты Рамсделл: смотрите видео

Все эти достижения помогли Саманте принять и полюбить себя со всеми особенностями. Она больше не считает свой рот недостатком, а наоборот – гордится им и своей уникальностью.

Если бы у меня был совет для тех, у кого есть большая часть тела или что-то действительно уникальное, и они хотели бы побороться за титул в Книге рекордов Гиннеса, я бы сказала им сделать это! Гордитесь и сделайте это своим крупнейшим активом. Это ваша суперсила, это то, что делает вас особенными и не похожими на других,

– сказала Саманта Рамсделл.



Саманта стала рекордсменкой среди женщин / Фото Guinness World Records

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