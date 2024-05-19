Британка установила мировой рекорд за самое быстрое мытье окон: какие советы она дала

Женщина, по имени Алисия Берроуз попала в Книгу рекордов Гиннеса. Произошло это после того, как она помыла окна с невиданной ранее скоростью.

Она смогла помыть 3 стандартных офисных окна размером 114,3 на 114,3 сантиметра всего за 16,13 секунды.

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Впечатляет, но отец девушки – Терри "Турбо" Бэрроуз – также является мировым рекордсменом. С 1997 года он неоднократно побивал мужской рекорд. Последний раз это произошло в 2009 году.

Что известно о новой рекордсменке

33-летняя женщина никогда не была профессиональной мойщицей окон и работает в автомобильной промышленности, но она училась у лучших. Алисия выросла, наблюдая за тем, как ее отец соревнуется и достигает вершин в своем деле.

Она побила свой собственный рекорд 13 марта на Манчестерском клининговом шоу. Отец женщины также присутствовал, чтобы поддержать дочь.

Мой папа на седьмом небе от счастья! Мой папа очень любит устанавливать собственные рекорды, поэтому очень приятно, что теперь у нас есть одинаковый рекорд. Хотя я никогда не занималась мытьем окон, мое детство было очень тесно связано с этим делом,

– вспомнила женщина.

Алисия говорит, что она не думает, что когда-нибудь будет такой же быстрой, как ее отец, благодаря его многолетней практике, но она в восторге от того, что они теперь имеют одинаковые рекорды.

Лучшие советы Алисии по мытью окон:

Мойте окна в пасмурный день, поскольку солнце может быстро высушить пену, и на окнах останутся разводы. Снимите жалюзи или шторы – если вы их оставите, пыль или грязь на них могут оставить следы на окне. Для получения натурального моющего раствора добавьте в теплую воду равные части белого уксуса и размешайте. Слишком много мыльной пены может оставить разводы, поэтому избегайте чрезмерного перемешивания воды.

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