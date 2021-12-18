Женщина приобрела глобус за 150 фунтов и продала в 770 раз дороже: как ей это удалось

Жительница Великобритании во время пандемии купила на ярмарке антиквариата старинный глобус за 150 фунтов стерлингов. Впоследствии он принес ей прибыль в 77 000%.

Приобретенный глобус – XVI века. Он сделан из дерева и плотной бумаги, закреплен на резных ножках и украшен изображением морских чудовищ.

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На изображении Северной Америки написано "завоевана в 1530 году", а Австралии на шаре нет – ведь ее тогда еще не открыли.

Когда женщина поняла, что это не обычная вещь, и вероятно создана французским географом Франсуа Де Монжене 470 лет, она решила выставить ее на продажу на аукционе по более высокой цене. И она не прогадала.

Во время торгов на лот претендовали пять человек. В конце концов антиквариат, принадлежавший майору Эдварду Крофт-Мюррею-бывшему хранителю гравюр и рисунков Британского музея, приобрел покупатель из Нью-Йорка. За глобус заплатили 116 000 фунтов стерлингов (4 217 562,8 гривны).

Я следила за аукционным домом онлайн вместе с подругой, мужем и бокалом вина. Подруга плакала, я была в шоке, а мой муж – совершенно ошарашен. Разумеется, я в восторге от результата,

– сказала бывшая владелица глобуса.

Женщина приобрела глобус за 150 фунтов и продала в 770 раз дороже / Фото Independent