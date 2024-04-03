Бабушка оставила состояние в 5 миллионов евро своей сиделке: как отреагировала семья

Итальянка Мария Мальфатти оставила без единой копейки своих 10 племянников. Зато все свое состояние она передала албанской опекунке.

Сиделка получила впечатляющую сумму в 5 миллионов евро.

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Что известно о богатой итальянке

Состоятельная итальянка была членом одной из самых известных семей в Роверето. Она владела рядом ценных активов, среди которых несколько квартир, историческое здание в центре города, а также значительные суммы денег, хранившихся на банковских счетах.



Женщина была членом одной из самых известных семей в городе Роверето / Фото Il Riformista

Имела ли женщина родственников

Сама Мария никогда не была замужем и не имела детей, которым можно было бы оставить семейное состояние. Однако она имела аж 10 племянников, которые и должны были унаследовать ее деньги.

Однако у женщины, видимо, были другие планы: она решила оставить все до последней копейки женщине, которая ухаживала за ней последние несколько лет, гражданке Албании.

Реакция родных

Родственники женщины, безусловно, были шокированы, узнав, что все они были отвергнуты в пользу женщины, которая работала сиделкой у 80-летней женщины. После объявления завещания покойной женщины они связались с адвокатом Лукой Федрицци и подали иск о замораживании состояния, утверждая, что покойная Мария сошла с ума от старости.

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