Женщина живет в "раскладном домике", чтобы не платить за аренду: как ей это удается

Американка, по имени Джина Мин переехала жить в "раскладной домик". Теперь она не платит за аренду и обустраивает свою жизнь в не очень типичных условиях.

Известно, что американка живет в штате Калифорния и делится всем, что с ней происходит, на своем ютуб-канале.

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Свой домик она приобрела за 200 долларов (примерно 8 тысяч гривен). Его размеры достигают 2 на 2,5 метра.

Как выглядит быт женщины

Пространство в помещении поделено на три части. Слева – небольшой письменный стол, изготовлен из досок, под которым есть место для хранения одежды. Посередине комнаты – коврик для йоги, а справа – матрас, подушка и крючки, куда хозяйка вешает полотенца и куртки.

Как живет женщина: смотрите видео

Чтобы осветить комнату ночью, Джина использует маленький фонарик. А вот все остальные электрические устройства работают благодаря удлинителю, что подключен к большому дому на участке, где расположено ее импровизированное жилье. Вблизи также есть общая летняя кухня, стиральная машина, душ на открытом воздухе и компостный туалет.

Здесь есть все, что нужно. Моя жизнь насыщенная и яркая. Очень рада, что жизненный путь привел меня сюда,

– отметила Джина.

Женщина также экономит деньги на еде, выращивая собственные фрукты и овощи.