Женщина едва не потеряла 1 500 000 долларов, потому что не отвечала на звонки от незнакомца

Женщина из австралийского города Лонсестон, имя которой не разглашается, выиграла в лотерею почти 1,5 миллиона долларов. Но она рисковала не получить свой приз, потому что не поднимала трубку, когда ей звонили, чтобы это сообщить.

Женщина рассказала, что никогда не отвечает на звонки от незнакомых номеров. Однако, когда один из неизвестных абонентов начал звонить практически без остановки, она решила поднять трубку.

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Сожалеть о том, что она изменила своим правилам не пришлось, ведь представитель лотереи TattsLotto сообщил счастливице, что она выиграла 2 миллиона австралийских долларов (1,47 миллиона американских долларов или почти 40 миллионов гривен).

Это безумие! Я никогда не отвечаю на звонки от незнакомцев, потому что думаю, что это надоедливые люди, которые мошенничают или шалят. Но вы позвонили мне так много раз, что я решила ответить,

– сказала победительница представителю лотереи.

Женщина не могла поверить в свое счастье и несколько раз переспросила, нет ли здесь никакой ошибки. Но когда понимание победы пришло, она начала планировать на что потратить полученные деньги. Счастливица до сих пор не знает, как распорядиться выигрышем, но утверждает, что хочет подойти к этому вопросу с умом.

"Я поделюсь с детьми, а в остальном я не уверена. Мне нужно сесть и осознать это. Сегодня я буду праздновать выигрыш с дочерью, и, возможно, мы составим план и решим, что с этим делать", – сказала австралийка после новости о выигрыше.

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