Ожидания и реальность: женщина купила дорогую сумочку и была шокирована увиденным

Женщина, по имени Нина была шокирована, потратив немалую сумму на дизайнерскую сумку от Vivienne Westwood, в которую даже не помещается мобильный телефон.

Известно, что женщина потратила на сумку более 100 фунтов стерлингов, то есть примерно 5400 гривен.

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Она записала свою реакцию на видео, которое впоследствии опубликовала в тиктоке. По словам автора ролика, шотландская сумка была со скидкой, поэтому она не смогла удержаться, чтобы не приобрести ее, поскольку уже давно о такой мечтала.

Однако, когда блогерка вытащила сумку из коробки, то была шокирована, насколько она крошечная.

Даже меньше моего лица. Это для викторианцев, которые не имеют телефонов?,

– возмутилась Нина.

Правда, женщина признала свою ошибку, отметив, что она сама не проверили размеры сумки перед тем, как делала заказ.

Женщина купила дорогую сумочку и была шокирована увиденным: смотрите видео

Реакция соцсетей

Люди в комментариях под видео сразу же начали делиться своим впечатлением от увиденного. Вот, какие комментарии они оставляли: