Ожидания и реальность: женщина купила дорогую сумочку и была шокирована увиденным
Женщина, по имени Нина была шокирована, потратив немалую сумму на дизайнерскую сумку от Vivienne Westwood, в которую даже не помещается мобильный телефон.
Известно, что женщина потратила на сумку более 100 фунтов стерлингов, то есть примерно 5400 гривен.
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Она записала свою реакцию на видео, которое впоследствии опубликовала в тиктоке. По словам автора ролика, шотландская сумка была со скидкой, поэтому она не смогла удержаться, чтобы не приобрести ее, поскольку уже давно о такой мечтала.
Однако, когда блогерка вытащила сумку из коробки, то была шокирована, насколько она крошечная.
Даже меньше моего лица. Это для викторианцев, которые не имеют телефонов?,
– возмутилась Нина.
Правда, женщина признала свою ошибку, отметив, что она сама не проверили размеры сумки перед тем, как делала заказ.
Женщина купила дорогую сумочку и была шокирована увиденным: смотрите видео
Реакция соцсетей
Люди в комментариях под видео сразу же начали делиться своим впечатлением от увиденного. Вот, какие комментарии они оставляли:
- "Это хорошая сумка, если вы живете 20 лет назад, когда мобильные телефоны были настолько крошечными, насколько это было возможно".
- "Я купила точно такую же, но другого цвета. Это милая маленькая сумочка".