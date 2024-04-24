Женщину уволили с работы из-за необычного имени: как ее зовут

Женщина осталась без работы из-за своего необычного имени. Дело в том, что родители назвали ее Свастика, что означает "удача".

Интересно, что на Фиджи – где она и выросла – это имя довольно популярно.

Смотрите также Слишком похудел: мэр Колумбии сконфузился во время торжественной речи

Однако когда женщина устроилась в компанию Uber, то ее учетную запись забанили. Все из-за того, что ее имя считали "потенциально оскорбительным" словом.

Однажды я заказывала еду и перешла к этапу оплаты, тогда появилось всплывающее окно: "Ваше имя нарушает правила, и вам нужно изменить его в приложении",

– говорилось в приложении.

Планирует ли она менять имя

Женщина возмутилась и сказала, что понимает, что ее имя ассоциируется с нацистской партией Адольфа Гитлера, но она гордится им и не планирует менять его.

Они не знают, что индусы использовали его за тысячи лет до того, как Гитлер использовал его неправильно,

– подчеркнула она.

Впоследствии компания Uber сообщила, что просила прощения у Чандри. Этот вопрос пообещали урегулировать как можно скорее.

Ранее мы писали о миллионере, который решил стать бездомным на год. Его цель – доказать, что может заработать 1 миллион долларов (около 39 727 570 гривен) за 12 месяцев.