Жених-бот: искусственный интеллект проиграл живым мужчинам на шоу знакомств вслепую

Технология искусственного интеллекта довольно стремительно ворвалась в нашу жизнь, и теперь встретить ее можно практически в любой сфере. Недавно бот принял участие в шоу знакомств вслепую, и пытался понравиться девушке, которая выбирала из претендентов на свидание с ней. Несмотря на то, что у него было больше всего информации о девушке и ее предпочтениях, победить ему не удалось.

Искусственный интеллект VS настоящие мужчины

Видео с этим экспериментом опубликовали на ютуб-канале Cut. Они пригласили к участию в шоу Perfect Person девушку по имени Кэт и еще двух парней – 26-летнего Джесси и 24-летнего Эштона. Еще одним участником стал ноутбук с ботом AI Bot, у которого было больше всего шансов понравиться Кэт – у него были все необходимые сведения о ней и ее вкусах.

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Кэт пришла на шоу, чтобы найти идеального мужчину / Скриншот

По условиям, девушка должна выбрать одного из трех претендентов, и сходить с ним на свидание. Определиться она должна была, основываясь на ответах ребят, которые они давали на ее вопросы.

Кэт не видела претендентов и не слышала их настоящих голосов. Студию разделили ширмой, а голоса замаскировали с помощью программы. Поэтому девушка никак не могла понять, что одним из участников был ИИ, а ее выбор должен был быть по-настоящему беспристрастным.

С самого начала Кэт призналась, что ищет идеального мужчину для себя, и надеется выйти за него замуж. Она рассказала, что дважды была в серьезных отношениях, и теперь точно знает, чего хочет от своего партнера.

Как искусственный интеллект отвечал на вопросы девушки

Кэт задала каждому из претендентов по несколько вопросов. Прежде всего она поинтересовалась, как они заботятся о своем ментальное здоровье и восстанавливают душевное равновесие. Джесси ответил, что его успокаивают водоемы и плавание, а Эштону нравятся пешие прогулки по лесу и туристические походы.



Кэт по очереди задавала вопросы участникам / Скриншот

У бота же она спросила, как ему удается оставаться активным, и получила ответ, который ее удивил. "Я хожу в спортзал, одеваю спортивные штаны и узнаю жизнь нестандартным способом", – сказал ИИ.

Далее она спросила у ребят, какие жанры порнофильмов им нравятся. Джесси и Эштон застеснялись, и попытались уйти от ответа, а вот AI Bot наоборот. "Мамы из пригорода", – прозвучало в наушниках Кэт.

Уже после двух первых раундов девушка смогла сделать некоторые выводы. Она сказала, что считает кандидатов под номером 1 и под номером 2 довольно интересными, и могла бы представить себя в отношениях с ними. А вот третий претендент (бот) рисковал попасть во фрэндзону.



Ответы бота показались девушке странными / Скриншот

Третий круг стал завершающим. В нем Кэт задала разные вопросы каждому из "женихов". Джесси она попросила рассказать о его друзьях и поинтересовалась, понравилась ли она бы им. У Эштона девушка спросила о его любимом животном. А боту достался вопрос о том, какие качества делают его хорошим другом и достойным партнером.

Я не идеален, но смог заслужить доверие моего отца,

– сказал искусственный интеллект.

В конце Кэт пришлось выбирать кого-то одного, но сначала она поделилась впечатлениями от каждого из претендентов. Джесси показался ей веселым и приветливым, а в AI Bot она заметила черты, похожие на собственные. Однако она добавила, что для себя ищет кого-то более общительного и коммуникабельного. Поэтому ее финальный выбор пал на второго кандидата – Эштона.



Кэт выбрала второго кандидата / Скриншот

После этого ширму убрали, чтобы Кэт с Эштоном смогли увидеться. Они обменялись любезностями, и в конце девушке показали двух других кандидатов. Она была шокирована, когда поняла, что третьим "парнем" был искусственный интеллект. "Действительно, некоторые его ответы были несколько странными. Я подумала, что это довольно неуклюжий парень", – прокомментировала Кэт появление ноутбука в студии.

Искусственный интеллект против настоящих мужчин в шоу знакомств: смотрите видео



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