Закулисье инстаграма: фотограф показал, как на самом деле создаются красивые снимки
10 января 2022 , 20:28Читати новину українською
Источник:инстаграм Гео Леона
В соцсетях и на сайтах мы видим готовый результат работы фотографа и модели после съемок и обработки. Глядя на него, бывает сложно представить, как на самом деле создавалось красивые и креативные фото.
Иногда кажется, что для их создания использовали сложные осветительные системы и серьезные декорации и реквизит, но это совсем необязательно. Это доказывает фотограф Гео Леон, который показывает, что для крутого снимка нужны только фантазия и минимум вспомогательных средств. На своей странице в инстаграме он публикует готовые снимки и фото из закулисья, и эти сравнения впечатляют.
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