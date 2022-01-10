Закулисье инстаграма: фотограф показал, как на самом деле создаются красивые снимки

10 января 2022 , 20:28
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Источник:

инстаграм Гео Леона

В соцсетях и на сайтах мы видим готовый результат работы фотографа и модели после съемок и обработки. Глядя на него, бывает сложно представить, как на самом деле создавалось красивые и креативные фото.

Иногда кажется, что для их создания использовали сложные осветительные системы и серьезные  декорации и реквизит, но это совсем необязательно. Это доказывает фотограф Гео Леон, который показывает, что для крутого снимка нужны только фантазия и минимум вспомогательных средств. На своей странице в инстаграме он публикует готовые снимки и фото из закулисья, и эти сравнения впечатляют.

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Автор: Софія Гусєва