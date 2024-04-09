В США заключенные через суд получили возможность увидеть солнечное затмение

В США нескольким заключенным разрешили увидеть солнечное затмение, которое произошло 8 апреля. Чтобы иметь такую возможность, заключенные подали иск в суд на Департамент исполнения наказаний штата.

Заключенные аргументировали это тем, что "затмение является религиозным событием, за которым они должны наблюдать и осмысливать".

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И это несмотря на то, что заключенные-истцы разного вероисповедания:

баптист,

мусульманин,

адвентист седьмого дня,

два последователя сантерии,

атеист.

Это огромная победа для них, они все в восторге. Скрестив пальцы, чтобы не было облачно и не шел дождь, они смогут исповедовать свои искренние религиозные убеждения, чего мы всегда для них и желали,

– отметил один из адвокатов, представлявший интересы мужчин, Крис Макардл.

Один из заключенных, по имени Джереми Зелински попросил разрешения наблюдать за затмением с главного двора Вудборна. Мужчина является атеистом, поэтому заявил, что считает затмение временем для "празднования науки, разума и всего атеистического".

"Затмения важны, потому что вызывают благоговение и глубокие размышления. Это редкая возможность для всех собраться вместе, насладиться нашим совместным пребыванием и разделить радость от жизни. Было бы невероятно грустно быть единственным человеком, который это сможет увидеть", – написал Зелинский в своем обращении.

Известно, что по решению Департамента, заключенные оставались в своих жилых помещениях, но все получили специальные очки для наблюдения за затмением.

Что известно о солнечном затмении

8 апреля американцы, а также жители Мексики и Канады имели возможность наблюдать полное солнечное затмение. Зрители в момент затмения могли видеть, как Луна полностью закрыла Солнце, затмевая небо.

Солнечное затмение длилось аж 4 минуты 28 секунд и стало самым длинным затмением на суше со времен полного солнечного затмения 11 июля 2010 года на острове Пасхи/Рапа Нуи.