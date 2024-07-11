Дело 100-летней давности: в США до сих пор ищут мужчину, который загадочно исчез на Хэллоуин

Американец Марвин Кларк исчез в США на Хэллоуин 1926 года. 69-летний мужчина, который собирался посетить свою дочь Синди в Портленде 30 октября, так и не добрался до ее работы в отеле.

Дело о его исчезновении стало частью старейшего нераскрытого дела об исчезновении человека в Соединенных Штатах.

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Что известно об исчезновении мужчины

В день исчезновения Марвин был одет в темный костюм и брюки. Свидетели утверждали, что видели его на автовокзале в Портленде. И уже через неделю после его исчезновения жена Марвина получила открытку из Вашингтона, которая, как считалось, была отправлена им.

Марвин страдал параличом, поэтому не мог правильно пользоваться правой рукой и прихрамывал. Эти особенности должны были бы помочь в поисках. Однако, через несколько недель после его исчезновения лесорубы нашли тело. Скелет не удалось сразу идентифицировать, но рядом с ним были предметы, которые, вероятно, принадлежали Марвину:

карманные часы,

кожаные туфли,

очки,

пенни 1919 года.

Почему дело не довели до конца

В 2018 году эта линия поиска оказалась ошибочной, когда праправнучка Марвина и ее сын предоставили образцы ДНК для проверки, совпадают ли они с найденным скелетом. Однако ДНК не совпали, и дело об исчезновении Марвина остается загадкой, как и личность найденного скелета.

Дело Марвина Кларка остается нераскрытым в Национальной системе пропавших без вести и неопознанных лиц, где его "текущий возраст" указан как "164 года".