Задержки на почте: жена солдата Второй мировой войны получила его письмо через 76 лет

Недавно в почтовом отделении Питтсбурга в США появилось письмо, написанное 76 лет назад. Его отправил на тот момент 22-летний солдат Второй мировой войны.

Послание с невероятной историей

Письмо, написанное 6 декабря 1945 года в Германии, было адресовано матери Джона Гонсалвеса, но ее уже давно нет в живых. Более того, в 2015 году умер и сам отправитель этого послания. Однако сотрудникам почтовой службы удалось разыскать его жену – 90-летнюю Анджелину Гонсалвес.

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Письмо солдата 76-летней давности / Скриншот CBC

Письмо передали вдове, которая на момент его написания еще не была знакома с автором. Однако Джон и Анджелина прожили в браке 61 год и воспитали 5 детей, так что такое весточка от любимого вызвала у нее множество эмоций.

Мне это нравится. Когда я думаю, что все это – его слова, мне не верится. Но я чувствую, что он здесь со мной понимаете?

– поделилась Анджелина Гонсалвес.

Джон и Анджелина Гонсалвес / Скриншот CBS

В письме Джон писал матери, что у него все нормально, но жаловался на плохую еду. Он добавил, что надеется вскоре вернуться домой и объединиться с родными.

Почему послание так и не дошло до адресата – неизвестно. Сотрудники почты США добавили к письму записку, в которой выразили соболезнования Анджелине Гонсалвес и рассказали, что получили конверт от ее мужа всего несколько недель назад. Они не знают, что происходило с ним в течение 76 лет. "Доставить это письмо было очень важным для нас, учитывая его возраст и значение для вашей семейной истории", – было указано в записке.

Растроганная женщина позвонила на почту, чтобы поблагодарить сотрудников службы за их преданность своему делу. Это письмо действительно порадовало ее и стало лучшим рождественским подарком, ведь она смогла снова почувствовать присутствие своего мужа.

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