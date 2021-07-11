За то что ушел к другой: женщина проехала 49 светофоров на красный свет в машине бывшего

Полиция Шаосина, что в Китае, арестовала женщину и мужчину, который ей помогал. Их обвиняют в нарушении правил дорожного движения 50 раз за два дня.

Женщина, по имени Лу, убедила знакомого арендовать Audi у своего бывшего парня. На этом автомобиле они проехали 49 светофоров на красный сигнал. Однако далеко уехать им не удалось – их поймала местная полиция и задержала за превышение скорости.

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По информации полиции, Лу использовала машину своего бывшего, чтобы нарочно ездить на красный свет и собирать штрафы. Таким образом китаянка решила отомстить бывшему парню, за то, что он бросил ее ради другой женщины.

Сообщается также, что мужчина, который помогал девушке, согласился на преступление, потому что Лу пообещала пойти с ним на свидание. Сплошная Санта-Барбара.



Женщина проехала 49 светофоров на красный свет в машине бывшего / Иллюстративное фото

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